На Тернопільщині стався інцидент, який змусив жителів Бучацького району здригнутися.

На одному з місцевих водойм почала масово дохнути риба. Мор риби зафіксували в селі Соколів, пише Znaj.ua.

Місцеві жителі зняли те, що відбувається на камеру і виклали в мережу. Люди пишуть, що винні навколишні ферми, з яких виливають в найближчий водойму всі нечистоти без очищення води. Це призвело до мору риби. Також люди показали, що вода з нечистотами промила канали, за якими можна визначити, звідки її вилили.

На опублікованому відео видно, що риба плаває на поверхні води біля берега, а на піску лежать тушки. У воді плаває сміття.