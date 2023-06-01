У селі Баворів Великогаївської громади попрощалися із воїном Романом Мричком.

Віддати останню шану загиблому захисникові прийшли рідні, друзі, знайомі, представники влади, односельці, військовослужбовці.

Роман був щирим, добрим і працьовитим. З перших днів війни став на захист України. Був у «найгарячіших» точках на Сході, повідомили у Великогаївській об’єднаній територіальній громаді.

Чин похорону відбувся у рідному селі.

“У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України!

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати.

Герої не вмирають! Вони поповнюють ряди небесного війська і вічно живуть в пам’яті тих, хто їх любив. Хай Господь дарує Царство Небесне і вічний спокій його душі.

Спочивай з миром, Герою!”, – ідеться у повідомленні громади.