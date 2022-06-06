У саме пекло: на передову доправили чотири автомобілі, які придбали мешканці Тернопільщини

Чотири автомобілі відправили волонтери для українських захисників. Кошти на автівки пожертвували жителі Кременеччини, Шумщини, а також емігранти із-за кордону.

Доставили машини на передову волонтери групи «Схід і захід єдині». Подаровані автівки завантажили гуманітарною допомогою для українських захисників, – розповів волонтер Володимир Козачук. Вони вже служать військовим бригадам на територіях бойових дій.

«Завершилася кількаденна поїздка нашої групи “Схід та Захід єдині” у саме пекло, у напрямок, де ворог безпощадний, а українські захисники незламні – на Донеччину. Ми цього разу зробили акцент на доставці автомобілів. А їх передали українським військовим відразу чотири. Авто Opel Frontera куплено за кошти жителів села Соснівка. Його передали шумчанину, який служить у складі 115 бригади. Під Ізюм доставили бус Volkswagen. Його придбали завдяки спонсорській допомозі сімей із Кременеччини та Шумщини. 68 бригада, яка серед інших боронить Донеччину від орків і у складі якої є шумчани, отримала від українців-заробітчан з Польщі кросовера Suzuki Grand Vitara. Honda CR-V потрапила під кермування до військовослужбовця із Соснівки Миколи Клим’юка. Авто придбали в основному завдяки фінансовій допомозі жителя Чикаго, вихідця із с. Соснівка, Сергія Степанюка та підприємців із шумського автопарку. Кожен автомобіль прямував із Шумська не впорожні».

Автівки завантажили продуктами для військових, а це – овочі, консерви, тушонки, крупи, макаронні вироби. Окрім продуктів відвезли оборонцям України речі першої необхідності та медичні засоби.