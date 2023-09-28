Представники Латвійської Республіки ознайомились з роботою фермерського господарства «ГАДЗ».

Разом із ними у садах Петра Гадза побував заступник голови Тернопільської облради Володимир Болєщук.

Він наголосив на тому, що обсяги виробництва вражають. Підприємство займається вирощуванням яблук, груш, слив, баштанних культур тощо. З вирощеної продукції виготовляють різноманітні соки, повидла, пюре, сухофрукти. Перед переробкою, яблука та інші культури проходять ретельну обробку. Виготовлену продукцію перевіряють в спеціальній лабораторії.

– Це фермерське господарство забезпечує роботою понад 3000 людей. Відповідно, це – сплачені податки у бюджети різних рівнів та підтримка армії. Тут також налагоджена активна співпраця з багатьма країнами – експортує вирощену продукцію в понад 20 країн світу. Таким чином у державний бюджет йдуть валютні надходження, що не менш важливо для стійкості економіки. Успіх підприємства був би неможливим без дбайливого господаря. Завдяки Петру Івановичу Гадзу – Герою України, підприємство розвивається та підтримує економіку України!– зазначив Володимир Болєщук.

Також він додав, що приїзд представників Латвійської Республіки дасть ще один поштовх до співпраці зі ще однією європейською країною, куди будуть постачати продукцію українського виробника.