У соціальних мережах та телефонних месенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp тощо) поширюється повідомлення про онлайн-заробіток. Громадянам обіцяють дохід за примітивну роботу в мережі.

Поліціянти нагадують, що таку роботу пропонують шахраї. Лише за останню добу до поліції Тернопільщини звернулися п’ятеро осіб, котрі за такою схемою аферистів втратили власні кошти.

Повідомлення з пропозицією заробітку в інтернеті, здебільшого, надходять з невідомих номерів та з підозрілим кодом (+1, +2 тощо). Вони розраховані на тих, хто шукає легких грошей. Шахраї пропонують чималий дохід за написання коментарів в соціальних мережах, поширення повідомлення в сторіс, перегляди відео в тік-тоці, бронювання номерів у готелях та інше.

Аферисти одразу ж просять реквізити банківської карти та надсилають гроші за начебто перші виконані завдання. Здебільшого це невелика сума. Але таким чином вони отримують банківські дані та одразу входять в довіру до громадянина. Невдовзі ж пропонують швидко подвоїти заробіток, а для цього уже просять внести депозит, який начебто подвоять за добу.

Довірливі мешканці надсилають чималі заощадження. Так, одна із заявниць – 35-річна мешканка Тернополя, котрій невідомий чоловік запропонував в такий спосіб отримати додатковий дохід в Інтернеті, надіслала шахраям понад 70 тисяч гривень, а 30-річна тернополянка, спокусившись на легкі гроші, втратила майже 40 тисяч гривень. Щойно гроші надходять на рахунок зловмисників, вони припиняють контакт з потерпілими і блокують їх.

Поліцейські застерігають: будьте обачними, не перераховуйте гроші на невідомі рахунки та за жодних обставин не спонсоруйте шахраїв. Подбайте про свою фінансову безпеку та бережіть свої заощадження!