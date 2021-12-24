Перевищення швидкості – порушення, яке найчастіше призводить до трагічних аварій на дорогах. Щоб попередити ДТП, на автошляхах краю вимірюють швидкість за допомогою приладів Trucam та камер відеофіксації.

Понад сімсот постанов про перевищення швидкості склали патрульні на Тернопільщині цього місяця. Водіям доведеться сплатити штрафи від 340 до 1700 грн.

«Для вимірювання швидкості руху на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де трапляється найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками патрульні використовують прилад Trucam. Адже, перевищення водіями встановлених обмежень для швидкості руху транспортних засобів — одна з основних причин ДТП. Рух з безпечною швидкістю — це не тільки дотримання всіх обмежень, встановлених правилами дорожнього руху. Це передусім корегування швидкості руху залежно від ситуації на дорозі. Безпечна швидкість — та, за якої у водія є можливість безпечно керувати автомобілем і контролювати його рух під час конкретних умов. Вибираючи безпечну швидкість, водій повинен ураховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним. У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год. У житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год».

Додамо, у Тернополі працює 4 камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Їх облаштували у місцях найбільшої концентрації ДТП. Камери автоматично фіксують перевищення швидкості.