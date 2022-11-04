Піротехніки Тернопільщини виявили, вилучили та зосередили в безпечному місці 319 артснарядів часів Другої світової війни.

3 листопада о 16:30 у полі на околиці с. Панталиха Золотниківської територіальної громади Тернопільського району виявлено артилерійський снаряд АС-85 мм часів Другої світової війни.

О 12:00 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знищено ручну гранату РГД-33 часів Другої світової війни, виявлену напередодні у лісовому масиві поблизу с. Кровинка Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району.

Цього ж дня о 16:00 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління в полі поблизу с. Турівка Підволочиської територіальної громади Тернопільського району виявлено, вилучено та зосереджено в безпечному місці 319 артилерійських снарядів АС-37 мм часів Другої світової війни. Роботи по їх знищенню будуть проводитись 4 листопада.