У Польщі знову перекинувся автобус з українцями. Багато потерпілих

ДТП трапилось неподалік польсько-українського кордону. Відомо, що автобусом подорожувало близько 60 осіб. Усі деталі з’ясовуються.

ДТП за участі автобуса трапилось близько 4 години ранку у місцевості Ґолембє в гміні Долгобичув, пише Ukrayina.pl. З України до Польщі ним подорожувало 59 осіб, а також 2 водіїв. Як повідомляє RMF 24, на одному із поворотів автобус перекинувся на бік.

“18 осіб доставлено до лікарень Томашува-Любельського, Грубешова та Замостя. За попередніми даними, їхньому життю нічого не загрожує”, – сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського управління Державної пожежної служби в Любліні.

Решті пасажирів надають притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса. На місці досі працюють екстрені служби, які з’ясовують подробиці аварії.