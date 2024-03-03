У польському Щецині 1 березня авто врізалося в натовп на пішохідному переході, внаслідок чого 20 людей зазнали поранень. Серед травмованих також були й українські громадяни.

Про це повідомляє 24tv.ua з посиланням на Gazeta Wyborcza.

За даними поліції, зловмисник у Щецині свідомо в’їхав у пішоходів, спричинивши аварію. Чоловіка вже заарештувала поліція.

Серед постраждалих у Щецині були українці

Воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський розповів журналістам польського видання Gazeta Wyborcza, що загалом внаслідок аварії у Щецині є 20 постраждалих віком від п’яти до 62 років.

“Серед поранених – шестеро дітей, шестеро потерпілих є громадянами України”,

– зазначив він.

Рудавський також наголосив, що дві потерпілі, яким 22 і 58 років відповідно, перебувають у критичному стані, ще четверо постраждалих у тяжкому стані. Потерпілих доставили у сім лікарень регіону.

Воєвода Західнопоморського воєводства також зауважив, що до рятувальної операції було залучено 18 груп рятувальників та 70 поліцейських.

У Щецині сталася моторошна аварія з постраждалими

У мережі повідомляли, що на одній із міських площ у Щецині, що в Польші, автомобіль збив групу людей на пішохідному переході. Водій наїхав на людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу, потім – на пішоходів на тротуарі.

Зловмисником виявився 33-річний житель Щецина, який кермував легковим автомобілем Ford 1. Чоловік намагався втекти з місця подій, але порушника затримали і доправили до СІЗО.

У поляка в крові не знайшли ні алкоголю, ні наркотиків. Втім, за даними ЗМІ, поляк перебував на психіатричному лікуванні.

Пояснюючи, чому виїхав на тротуар, де було повно людей, водій сказав, що чогось злякався, та йому здалося, що його хтось переслідує. Автівка не гальмувала і рухалася зі швидкістю 30 – 40 кілометрів на годину.

Зрештою місцева прокуратура ухвалила рішення про затримання зловмисника строком на три місяці. Йому висунуто звинувачення у замаху на вбивство кількох осіб, а також у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, втечі з місця події та завданні тілесних ушкоджень іншим особам. Тепер цією справою займатимуться польські правоохоронці.