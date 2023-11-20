Громадянин України, якого в суботу затримала польська поліція за підозрою у вбивстві дружини і двох малолітніх дочок, під час допиту у прокуратурі в Познані визнав свою провину.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив речник Окружної прокуратури у Познані, прокурор Лукаш Вавжиняк.

“Під час допиту чоловік визнав, що він убив свою дружину і доньок. За його словами, він зробив це у ніч з 13-го на 14 листопада. Дружина нібито висловлювала йому претензії, що він зловживає алкоголем, не працює і має борги, відтак він вирішив її убити”, – розповів прокурор.

Підозрюваний визнав, що задушив дружину, а пізніше, коли проснулася одна з доньок, він вирішив убити також і дітей.

Вавжиняк повідомив, що, за словами підозрюваного, після цього він упродовж кількох днів ще перебував в одному будинку з тілами убитих дружини і дітей. Згодом, 18 листопада, він звернувся до охорони одного з торговельних центрів у Познані та визнав, що скоїв злочин. Після цього чоловіка затримала поліція.

“До суду передано подання про тимчасовий арешт на три місяці. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення”, – наголосив Вавжиняк.

Справа перебуває на контролі генконсульства України у Вроцлаві.

Як повідомляло агентство, злочин стався в будинку у населеному пункті Пущиково, що у передмісті Познані. Родина з України проживала там з 2019 року. Йдеться про 42-річного чоловіка, 29-річну дружину і двох дітей віком 1,5 і 4,5 роки. Попередньо, за даними польських органів, ця родина вважалася благополучною.