У Польщі п’яна українка на BMW заїхала в кювет і покусала поліціянта

32-річна українка в стані алкогольного сп’яніння з’їхала на своєму BMW в кювет і не змогла виїхати.

Коли на місце події прибула поліція, жінка стала агресивно поводитися, повідомляє Інформаційний портал Польщі. Українка ображала офіцерів і порушила недоторканність одного з них, шарпаючи його і кусаючи. Її було затримано.

У п’ятницю ввечері поліцейські з Любліна отримали інформацію про водійку BMW, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння і намагалася втекти, попередньо з’їхавши в кювет. Інцидент стався в селі Щекаркув в Опольському повіті. Пасажир намагався допомогти українці, штовхаючи машину, але він теж був занадто п’яний, щоб досягти успіху.

На місце події виїхали поліцейські з Відділу превенції поліції в Любліні. Коли один з офіцерів спробував вийняти ключ з замка запалювання, жінка за кермом, яка не хотіла виходити з машини, почала його кусати.

Розлючена водійка почала кусати поліцейського, а до того ще й сказала йому, що хвора на туберкульоз. 32-річну пані арештували. За скоєне їй загрожує 3 роки ув’язнення.