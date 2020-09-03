У Почаївській Лаврі юних вірян УПЦ МП готують стати «російськомовним населенням» Західної України.

У той час, коли в Україні запроваджують зміни до системи шкільної освіти, покликані виправити пагубні наслідки століть насильницької русифікації, у Почаївській Лаврі вирішили діяти у зворотному напрямку.

Серед різноманіття літератури, яку пропонує книжкова лавка Почаївської Лаври достатню увагу приділи товарам для дітей. Втім чи не уся дитяча література – російськомовна.

Навчати російській мові у монастирі УПЦ МП пропонують ще змалку. Для цього у Лаврі навіть спеціально розробили російськомовний «Православный букварь». Цікаво, що укладачем «Букваря» є диякон Почаївської Лаври Сергій Травський, який відкрито заперечує військову агресію Російської Федерації проти України, а єдиним вирішенням ситуації на Донбасі називав розділення України по лінії т.зв. «Новоросії». Зараз священик-сепаратист з Почаєва знайшов прихисток у Росії, де навіть відкрив невеликий бізнес.

Власне російської мови навчають і у школі, яка функціонує при Почаївській Лаврі.

Проблему діяльності при Лаврі російськомовного навчального закладу громадські активісти піднімають ще з часів її заснування. Першим тривожним сигналом стало те, що школу відкрили без погодження з управлінням освіти Тернопільської облдержадміністрації й Кременецької РДА, знехтувавши оформленням реєстрації й установчих документів, як того вимагає Закон України «Про освіту». Згідно з документами, це — філія «Севастопольського середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу «Традиційна гімназія». А засновником гімназії є громадська організація «Севастопольський центр православної освіти», до керівництва якого входить народний депутат Держудуми РФ від путінської партії «Єдіная Росія» Дмитро Белік, який у 2014 році сприяв російській окупації Криму, будучи головою Севастопольської міської державної адміністрації.

Попередні спроби державних органів провести перевірку навчального закладу залишились безрезультатними – їм ще з порога вказували на двері… Зі слів очевидців, у цій школі ще до військової агресії РФ проти України був «русскій дух і Расієй пахло».

Хоча навчальний план школи складено на основі Типового плану Міністерства освіти і науки України, обов’язковим предметом є «Російська мова», інші предмети також викладаються російською. Приміщення надала Почаївська Лавра. На даний час є п’ять класних кімнат, учні навчаються у дві зміни. Немає жодних сумнівів у тому, що дітей у підпільній школі годують духовним хлібом чужої випічки. Прищеплюють учням спотворене уявлення про історію, не вивчають власне української культури. Можна собі уявити, яке насіння проросте згодом у дитячих душах. І чи не поповняться таким чином лави проросійської «п’ятої колони» і сумнозвісного «російськомовного населення», для «захисту» якого Росія може ввести війська і на Західну Україну?