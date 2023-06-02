“Почаївській лаврі невдовзі зазвучить молитва українською мовою.

Про це розповів Суспільному Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній, перебуваючи у Тернополі.

За словами Митрополита, наразі реєструють відповідні документи.

“Почаївська лавра буде належати справжній українській православній церкві, автокефальній і незалежній. Це питання часу. Ми поки що в стадії відповідних юридичних документів, а далі будемо претендувати на те, щоб бути присутніми в цій всеукраїнській святині”.

Що буде з майном Почаївської лаври

Секретар громадської ради при обласній військовій адміністрації Володимир Воронін 23 березня цього року повідомив, що майно лаври не обліковане. На запитання, чи немає побоювань, що реліквії можуть вивезти, Епіфаній відповів так:

“Комісія повинна визначити це, бо ми не можемо говорити просто так, голослівно. Якщо створена комісія – вона має взяти на облік те, що перебуває зараз там і є історичним надбанням українського народу і української церкви, щоб справді це не було вивезено, вкрадено, а щоб збереглося для наступних поколінь”.

Митрополит Епіфаній про перехід священників та вірян до ПЦУ

Прийняття закону про заборону релігійних організацій пов’язаних з РФ, пришвидшить перехід священників та вірян до Православної церкви України, каже митрополит Епіфаній.

“Цей процес незворотній. Він вже відбувається з низів, відбувається об’єднання на рівні громад, але потрібно прийняти відповідний законопроєкт Верховній раді. Зараз є рішення обласних, районних рад зі зверненням до Верховної ради. Я переконаний, що незабаром цей законопроєкт приймуть і там все буде чітко регламентовано, що жодна релігійна організація, яка існує в Україні, не матиме безпосереднього інституційного зв’язку з країною-агресором, з Москвою. Зараз ми бачимо, що під назвою “Українська православна церква” маскуються релігійні організації, які інституційно безпосередньо пов’язані з РФ. В нас триває війна. І це стосується безпеки української держави. Держава має дбати і про духовну безпеку. Тому буде прийнятий законопроєкт, після якого ті, які бажатимуть служити і надалі Богові і українському народові – залишаться. А хто не хоче – перейменується в Російську православну церкву, щоб не вводити в оману православних українців”.