У парку на Тернопільщині вандали вирвали ліхтар разом з фундаментом. ФОТО

У Скалаті невідомі вирвали вуличний ліхтар. Причому зробили це з особливим ентузіазмом, оскільки висмикнули із землі разом з фундаментом.

Про кричущий випадок у Фейсбуці повідомила Олена Гладій-Кріпка.

“Не дивує той факт, що черговий ліхтар вирваний, дивує те, що біля нього свіжовикошено, а він так і лежить…”, – зазначила авторка допису.

Як зазначив у коментарях Віктор Феськів, у Скалаті нема кому захищати і пильнувати майно громади. “Це не перший ліхтар, ще є розбиті альтанки, лавочки, розібрана і вкрадена бруківка…”, – написав чоловік.

“Та то люди такі прибацані, влада що сяде і буде пильнувати, чи сторожа наймати? Чи як захищати і пильнувати? То дич а не люди”, – відповіла Галина Метельська.