Захищаючи Україну, 21 березня на Донеччині загинув студент Західноукраїнського національного університету, старший лейтенант Богдан Тришневський.

Про це повідомляють на сайті ВУЗу.

“Наш Герой народився в смт. Чемерівці Хмельницької області 28 січня 1998 року. Богдан закінчив військову академію в Одесі у 2019 році, здобувши професійну кваліфікацію фахівця з військового управління, офіцера військового управління тактичного рівня. Згодом вступив до Західноукраїнського національного університету й здобував ступінь “Магістра” у навчально-науковому інституті інноватики, природокористування та інфраструктури, навчаючись на денній формі за ОП “Агрономія” та навчально-науковому інституті новітніх освітніх технологій на заочні формі ОП “Фінанси”.

З перших днів повномасштабного вторгнення росії він був на передовій, давав відсіч окупантам в Донецькій та Луганській областях.

У хлопця було багато мрій та планів, бо знайшов свою другу половинку й планував з нею спільне майбутнє. Бог забирає найкращих: тих, хто усім серцем любив та вірив у свою країну, її світле майбутнє.

Він загинув за кожного із нас, за нашу перемогу. Пам’ять про Героя житиме вічно.

Сумуємо й схиляємо голови у глибокій скорботі!”, – ідеться у повідомленні ВУЗу.