Зміни до бюджету Тернопільської громади внесли на черговій сесії міської ради. Відповідно до прийнятого рішення дохідна і видаткова частина збільшилась на 2 мільйони 430 тисяч гривень. Окрім цього, вільні залишки бюджетних коштів у сумі майже 249 мільйонів гривень спрямували на різні галузі життєдіяльності міста.

– Дохідна і видаткова частина бюджету громади збільшується на 2 мільйони 430,3 тисячі,- повідомила Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – Це субвенція з державного бюджету для осіб з особливими потребами у розмірі 1 мільйон 920,3 тисячі гривень та інша субвенція з Великобірківської ОТГ у сумі 510 тисяч. Також проектом рішення спрямовуються вільні залишки бюджетних коштів, які утворилися станом на перше січня 2023 року по загальному і спеціальному фондах на суму 248 мільйонів 928,9 тисячі гривень. Вільні залишки утворилися тому, що частина платежів не проходила через органи державного казначейства.

Вільні залишки коштів розподілили між різними управліннями. Подаємо найбільші суми, які були спрямовані на ту чи іншу галузь. Управлінню освіти направили 88 мільйонів 629,7 тисячі гривень. Із них на оплату праці педагогів – 44 мільйони 178,1 тисячі, на капітальні видатки – 20 мільйонів.

Для реалізації проектів громадського бюджету спрямовано 12 мільйонів 851,6 тисячі та шкільного громадського бюджету – 1 мільйон 699,5 тисячі гривень.

Для управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології передбачили 79 мільйонів 165 тисяч. Із них 33 мільйони 983 тисяч витратять на поточний ремонт тротуарів, міжквартальних проїздів, прибудинкових територій та на капремонт шляхово-мостового господарства на вулиці Гайовій – 40 мільйонів.

Відділу охорони здоров’я і медичного забезпечення спрямували 15 мільйонів 970, 7 тисячі гривень. Із них на поточні видатки виділили 6 мільйонів 969,2 тисячі, в тому числі лікарні №3 на зарплату, харчування, медикаменти для відділу, що обслуговує поранених бійців – 5 мільйонів 653,2 тисячі. На капітальні видатки передбачили 8 мільйонів 961,5 тисячі гривень. За ці кошти зроблять ремонт харчоблоку у лікарні №1 – 1 мільйон, влаштують свердловини у лікарням №1 та №2 – 1 мільйон 630 тисяч, встановлять систему опалення в амбулаторії на вулиці Золотогірській – 180 тисяч, закуплять обладнання: рентгент-трубки, рентгенівський діагностичний комплекс і стоматологічну установку – 6 мільйонів 50 тисяч гривень.

Міській раді перебачили 31 мільйон 831, 3 тисячі гривень. Із них, на заходи з оборони – 5 мільйонів, на програму землеустрою – 4 мільйони 50 тисяч, комунальному підприємству «Тернопільбудінвестзамовник» на оплату виконаних робіт по проектно-кошторисній документації дитячих дошкільних закладів на вулиці Овочева і Пелиха – 2 мільйони 116 тисяч, на виконання інвестиційних проектів – благоустрій відпочинкових зон у парках міста – 19 мільйонів.

Управлінню розвитку спорту та фізкультури спрямували 7 мільйонів 839,5 тисячі, управлінню культури – 2 мільйони 541,7 тисячі, фінансовому управлінню – 17 мільйонів, із яких 15 мільйонів передбачили на програму обороноздатності.