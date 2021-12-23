Зловмисник викрав з гаманця техпрацівниці Борщівської міської ради майже півтори тисячі гривень.

До співробітників відділення поліції №1 міста Борщова звернулася жителька села Верхняківці із заявою про крадіжку грошей. Зі слів потерпілої, невідома особа проникла до підсобного приміщення в адмінбудівлі міської ради і викрала з гаманця майже півтори тисячі гривень.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше неодноразово судимий тернополянин. Саме з ціллю крадіжки зловмисник приїхав до Борщова. У приміщення міської ради зайшов без перешкод і з підсобки, де зберігала свої особисті речі техпрацівниця, викрав гроші.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Також поліцейські перевіряють тернополянина на причетність до вчинення інших протиправних діянь. Кредені гроші у нього вилучено.