Співробітники відділу поліції №1 міста Бережани вилучили у жителя одного з сіл Підгаєцької громади два десятки набоїв, сипучу речовину, схожу на порох, та пістолет. Речові докази відправлено на експертизу.

Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що житель Підгаєцької громади за місцем проживання незаконно зберігає вогнепальну зброю та набої до неї. Під час санкціонованого обшуку у чоловіка було знайдено набої до нарізної вогнепальної зброї, речовину, схожу на порох, та предмет, схожий на вогнепальну зброю. Правоохоронці вилучили речові докази та скерували на дослідження в експертний центр.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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