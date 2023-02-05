60 ветеранів тернопільської поліції вступлять до лав добровольчого батальйону «Лють». Про це повідомив на брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

За його словами, це новостворений підрозділ в системі МВС, який допомагатиме Збройним силам України.

Міністерство внутрішніх справ створює 8 бригад, які формуватимуть з добровольців. Один із них – спецпідрозділ «Лють».

«Починається акція добровільного прийому до новостворених бригад. Про створення поліцейської бригади «Лють» ми знали днів десять тому. Ми маємо серед нашого колективу вже 60 добровольців, які сьогодні служать у Нацполіції. Для вступу в цю бригаду потрібно більше 250 добровольців, які з цивільного населення, з наших минулих працівників, ветеранів. Мета – допомога Збройним Силам України. З 2014 році багато добровільних формувань було створено у системі МВС. Ці формування зарекомендували себе досить якісно, це і бійці бригади «Тернопіль», до прикладу. Бригади поліцейських – це консолідація всіх сил. Окремі підрозділи працювали у різних спеціальних операціях. Консолідація цих сил дозволить правильно використовувати всі засоби задля допомоги Збройним Силам України, для зачистки територій, для звільнення окремих територій. На сьогоднішній день як система МВС, так і система поліції має достатньо сил і засобів, щоб підготувати таких людей. Ми об’єднаємо добровольців разом з ветеранами і тими, які мають бойовий досвід. Шановні краяни, зголошуйтеся. Ми будемо готові розглянути всіх кандидатів. Звичайно, діятиме відбір, це стосується підготовки, стану здоров’я. Ми допоможемо підготуватися усім добровольцям. Ми говоримо не тільки про жителів Тернопільщини, також говоримо і про переселенців. В нас є кандидати, які хочуть звільніти свої рідні землі. Бригади пройдуть відповідне навчання, мінімум 3 місяці навчання злагодження. Це дозволить дати можливість відпочити тим підрозділам, які зараз воюють», – каже Олександр Богомол.

Після закінчення війни бійці спецпідрозділу «Лють» зможуть залишитися працювати у поліції та здобути необхідну кваліфікацію. Також за ними зберігатимуть соціальні пакети військовослужбовців і поліцейських.