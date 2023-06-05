У понеділок, 5 червня, у Львові трагічно загинув студент із Тернополя. Він потрапив під колеса потяга.

Нещодавно видання «20 хвилин» повідомило, що загиблий – Павло Ванжула. У неділю правоохоронці оголосили чоловіка у розшук як зниклого безвісти.

У львівській поліції встановили, що хлопець раптово вийшов на колію перед потягом, що курсував на маршруті «Львів-Ходорів». Отримані травми виявилися несумісними з життям. 26-річний Павло навчався в одному з львівських вищих навчальних закладів. Родом він зі села Прошова, що на Тернопільщині.

Речник Головного управління Національної поліції Сергій Крета підтвердив інформацію про смерть Павла Ванжули на залізничній колії.

«Так, це дійсно він. Він трагічно загинув на залізничній колії. Ми повідомляємо його родичам про цю втрату», – заявив правоохоронець.

Загибель юнака підтвердили і у пресслужбі поліції Львівської області. За інформацією видання Вголос, слідство встановило, що чоловік раптово вибіг на колію перед потягом «Львів-Ходорів». Від отриманих травм він помер на місці трагедії. Інцидент стався у Львові о 5:30 на залізничному перегоні «Персенківка-Сихів».

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.