У Кременці з роботи звільнили вчителя за проросійські погляди. Приводом до такого рішення став скандал, що набув розголосу після оприлюднення аудіо запису розмови з учнями під час уроку.

Викладач фізики одного з навчальних закладів міста не приховує, що з розумінням ставиться до вторгнення РФ на українські території та окупацію.

– Справа про «ватного вчителя» в одному із навчальних закладів на Кременеччині. Після публікації однієї з розмов цього вчителя із учнями на ютубі у Сергій Стерненко ця тема набула чималого розголосу. По суті цей вчитель фізики майже прямо заперечував факт російської агресії та виправдовував дії окупантів фразами: «Росія дбає про своє», «російські війська на нашу територію не зайшли» і т. д. Загалом стандартний набір штампів, які російська пропаганда інтегрує в наше суспільство. Суспільство швидко оцінило палку промову та швидко зайнялось моральним перевихованням. Наступного дня вчителя звільнили! – повідомляє депутат Кременецької міської ради Дмитро Мельничук.

Нагадаємо, відео блогера Сергія Стерненка про ситуацію у Кременецькому ліцеї з’явилося на YouTube два дні тому. За цей час його переглянули майже 77 тис користувачів. У коментарі відеоблогер наголошує на патріотичності згаданого навчального закладу. Поряд з цим закликає надати розголосу прецеденту з окремим вчителем, аби надалі запобігти таким ситуаціям у системі освіти України.

Джерело: Терен