Водій у нетверезому стані роз’їжджав вулицями міста у комендантську годину та пошкодив службовий автомобіль поліцейських. Інцидент трапився у Кременці.

24 листопада близько 1 години ночі співробітники групи реагування патрульної поліції Кременецького райвідділу поліції на одній із центральних вулиць райцентру оформляли матеріали про адмінправопорушення за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебуваються у стані сп’яніння). У цей момент в їхній припаркований службовий автомобіль «Renault Duster» в’їхала проїжджаюча автівка марки «Fiat Scudo». Винуватець ДТП не зупинився та втік.

Невдовзі працівники поліції встановили його місцезнаходження. Правопорушник – 37-річний житель Кременця. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Проте на пропозицію пройти процедуру освідування на місці події або у медичному закладі чоловік відмовився.

Поліцейські склали на нього протоколи за трьома статями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ст.122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст.130 (керування транспортними засобами особами, які перебуваються у стані сп’яніння).

За десять місяців поліцейські Тернопільської області склали 2685 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані.