У крамниці на Тернопільщині незаконно продавали алкоголь

Факт незаконної торгівлі підакцизною продукцією виявили під час відпрацювання співробітники поліції в одному із магазинів Чортківського району.

При перевірці документів виявилося, що у власника крамниці відсутні дозвільні документи на реалізацію алкогольних напоїв. Поліцейські вилучили з торгового закладу підакцизну продукцію на загальну суму майже 27 тисяч гривень.

Щодо суб’єкта господарювання складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адмінматеріали скеровано до суду для прийняття рішення.

Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 гривень).