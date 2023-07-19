У коробці від дитячого конструктора: мешканець Тернопільщини зберігав сотню набоїв

102 патрони вилучили працівники відділення поліції № 4 м. Збараж в жителя району. Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваного поліцейські виявили небезпечні предмети. Походження патронів правоохоронці встановлюють.

Небезпечні предмети працівники поліції вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України.