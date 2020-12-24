Метою проєкту є зібрати світлини всіх пам’яток культурної спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії. У 2020 році Україна посіла перше місце за кількістю поданих робіт — учасники подали понад 47 тисяч світлин та відео пам’яток культури України. Це рекорд за всі роки проведення конкурсу. Цьогоріч конкурс пройшов у 51 країні світу.



У Тернопільській області найкращим стало фото Кудринецького замку. Світлину зробив Сергій Зисько. Фотограф пояснив, що долучився до конкурсу, прагнучи показати світу Україну і українцям Україну.



Кудринецький замок побудований на початку XVII ст. польськими шляхтичами Гербуртами, реконструйований у XVIII ст. Розташовувався на плато високої крутої гори, яку називають «Стрілкою», над річкою Збруч. З трьох боків мав природну перешкоду, утворену гірським рельєфом. До нашого часу зберігся частково.



Усього у списку Тернопільської області понад 4700 пам’яток, з них світлинами у Вікісховищі представлена 1881 пам’ятка. Цього року 49 конкурсантів завантажили понад 1300 фото 403 об’єктів.



В Україні конкурс пройшов уже дев’ятий рік поспіль. За цей час учасники сфотографували понад 37 тисяч (41% від усіх об’єктів у конкурсних списках) пам’яток і завантажили понад 320 тисяч фото у Вікісховище. Цьогоріч на конкурс можна було подавати фотографії та відео офіційних пам’яток історико-культурної спадщини: храмів, садиб, замків та інших історичних будівель з усіх областей України, в тому числі Криму. Загалом у списку понад 92 тисячі об’єктів.



Журі вже незабаром оголосить ТОП-10 фото, що представлять Україну на міжнародному етапі.