В українській частині найбільшого у світі міжнародного фотоконкурсу історико-культурної спадщини «Вікі любить пам’ятки» обрали найкраще фото Тернопільської області.
|Метою проєкту є зібрати світлини всіх пам’яток культурної спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії. У 2020 році Україна посіла перше місце за кількістю поданих робіт — учасники подали понад 47 тисяч світлин та відео пам’яток культури України. Це рекорд за всі роки проведення конкурсу. Цьогоріч конкурс пройшов у 51 країні світу.
У Тернопільській області найкращим стало фото Кудринецького замку. Світлину зробив Сергій Зисько. Фотограф пояснив, що долучився до конкурсу, прагнучи показати світу Україну і українцям Україну.
Кудринецький замок побудований на початку XVII ст. польськими шляхтичами Гербуртами, реконструйований у XVIII ст. Розташовувався на плато високої крутої гори, яку називають «Стрілкою», над річкою Збруч. З трьох боків мав природну перешкоду, утворену гірським рельєфом. До нашого часу зберігся частково.
Усього у списку Тернопільської області понад 4700 пам’яток, з них світлинами у Вікісховищі представлена 1881 пам’ятка. Цього року 49 конкурсантів завантажили понад 1300 фото 403 об’єктів.
В Україні конкурс пройшов уже дев’ятий рік поспіль. За цей час учасники сфотографували понад 37 тисяч (41% від усіх об’єктів у конкурсних списках) пам’яток і завантажили понад 320 тисяч фото у Вікісховище. Цьогоріч на конкурс можна було подавати фотографії та відео офіційних пам’яток історико-культурної спадщини: храмів, садиб, замків та інших історичних будівель з усіх областей України, в тому числі Криму. Загалом у списку понад 92 тисячі об’єктів.
Журі вже незабаром оголосить ТОП-10 фото, що представлять Україну на міжнародному етапі.
|«Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments) — міжнародний конкурс фотографій пам’яток культурної спадщини для ілюстрування Вікіпедії, який був започаткований у 2010 році в Нідерландах. Конкурс був визнаний Книгою рекордів Гіннеса найбільшим фотоконкурсом у світі. Всього за час проведення конкурсу було завантажено понад 3,1 млн фотографій, з них 320 тисяч — фото з України.
«Вікімедіа Україна» — громадська організація, регіональне відділення Фонду Вікімедіа, що займається підтримкою проектів Вікімедіа (Вікіпедії, Вікіновин, Вікімандрів тощо) в межах України. Проводить конкурс «Вікі любить пам’ятки» в Україні.
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