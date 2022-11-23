У храмі на Тернопільщині освятили новий престол. ФОТО

У двадцять третю неділю після П’ятидесятниці, 20 листопада 2022 року, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор з архіпастирським візитом відвідав Підгаєцьке благочиння.

На запрошення протоієрея Івана Федіва Високопреосвященнійший владика прибув у храм Різдва Пресвятої Богородиці на хуторі Марцелівка села Галич Підгаєцького благочиння. Архієрей звершив освячення престолу та чин оновлення храму, а опісля – Божественну літургію.

Його Високопреосвященству співслужили Підгаєцький благочинний протоієрей Петро Федів, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич і запрошене духовенство.

На запричасному проповідував протоієрей Вадим Криворучко.

Архіпастир нагородив найактивніших парафіян благословенними грамотами, а Марії Зіновіївні Мерені вручив орден святої рівноапостольної княгині Ольги.