У хліві і в підвалі: на Тернопільщині викрили підпільне виробництво цигарок. ФОТО

Майже 400 кілограмів тютюну як цілого, так і подрібненого, готові сигарети та заготовки для їхнього виготовлення, а також станки для наповнення тютюнових виробів – усе це виявили та вилучили працівники Чортківського районного відділу поліції у двох місцевих жителів.

Чоловіки на території приватного домогосподарства, а саме у хліві та в підвалі, облаштували імпровізований міні цех із виготовлення сигарет.

Документувати незаконну діяльність дуету працівники поліції почали ще у серпні цього року. Після того, як оперативники зібрали достатню доказову базу, прийшли до “бізнесменів” з обшуками. Усе це відбувалося під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної та Чортківської окружної прокуратури.

За попередньою інформацією, фільтри, папір та іншу сировину для сигарет чоловіки купували через інтернет. Тютюн закуповували у людей, а частину вирощували самостійно.

Готовий товар реалізовували серед місцевого населення за цінами нижчими, ніж у торговельній мережі.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 3 статті 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Така діяльність карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна та знищенням незаконно виробленої продукції. Вирішується питання про оголошення чоловікам підозри.