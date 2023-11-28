25 листопада в Куп’янському районі Харківської області обірвалося життя сержанта з Тернопільщини Володимира Мироновича Романіва.

Захиснику було 49 років. Він проживав у Бережанах.

Про важку втрату повідомив Перший відділ Тернопільського РТЦК СП.

“Перший відділ Тернопільського РТЦК та СП висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям загиблого. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас.

Нехай Володимир спочиває в мирі, а його сім’я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. Ми завжди будемо пам’ятати його великий внесок у благо нашої країни та безсмертність його духу.

Вічна пам’ять!”, – ідеться у дописі ТЦК.