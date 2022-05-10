До співробітників відділення поліції №1 міста Борщова звернулася жителька Харкова, котра тимчасово проживає на території Скала-Подільської громади, про те, що з її банківської картки викрадено 113 тисяч гривень.

Зі слів потерпілої, напередодні до неї зателефонувала невідома особа, представилася співробітником банку, клієнткою якого є харків’янка, і повідомила, що потрібно негайно перерахувати кошти на «безпечний» рахунок, бо є ризик втратити заощадження. Довірившись зловмисникові, жінка потрапила у шахрайську пастку.

Поліцейські пояснюють: дана схема шахрайства не нова. Зловмисники або телефонують, або надсилають СМС-повідомлення про те, що карта банку заблокована – нібито по ній була проведена сумнівна операція. У результаті, щоб “убезпечити” кошти, пропонують або перевести кошти на “безпечний” рахунок, з якого потім їх нібито можна повернути, або просять повідомити особисті дані, мовляв, потрібно все перевірити. Отримавши необхідну інформацію, шахраї успішно “чистять” картки через онлайн-банкінг.

Тому поліцейські застерігають краян бути обережними і за вказівкою невідомих осіб не здійснювати жодних банківських операцій, тим більше, у телефонному режимі. Якщо ви отримали подібну інформацію і хвилюєтеся з цього приводу, тоді зателефонуйте на гарячу телефонну лінію банку чи на лінію 102 і повідомите про це.