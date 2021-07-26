У Борщівській громаді обмежили перебування осіб до 18 років у громадських місцях та розважальних закладах міста.

Відповідне рішення прийняла Борщівська міська рада.

Як ідеться у документі, у літню пору дітям до 9-ти років можна перебувати на вулиці лише до 21 години, до 14-ти років – до 22-ої години, а тим, кому не виповнилося 18-ть років – до 23-ої години. Взимку “комендантська година” у Борщові настає на дві години раніше.



Крім того, депутати обмежили перебування осіб, молодших 18 років, у закладах харчування та розважальних закладах без супроводу батьків.

“Кім Чин Чорт вирішив зробити у нас свою Корею.

Комендантська година для молоді, це вже маразм!”, – прокоментував рішення місцевої влади користувач з ніком Павка Корчагін.

“Кожен із батьків є відповідальними за свої неповнолітні діти і за їх вчинки. А після 18 кожен відповідає за свої вчинки. Папа керує! То бракує ще комендантської години для дорослих! І вихід у місто не в масках а зразу у намордниках або противогазах. СУПЕР! Таких законів ще м не бачила ніде! Це історія!!!”, – додає Марія Іванів.