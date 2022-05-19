Тиждень тому 19-річний Дмитро Лавро лежав у лікарні у вкрай важкому стані. Його родичі продовжують збір коштів, адже попереду тривале лікування і реабілітація.

Стан захисника з Тернопільщини Дмитра Лавра, якого поранили на війні, покращується. Далі хлопцю необхідна операція та тривала реабілітація. Родичі продовжують збір коштів, повідомляє Терен.

Нагадаємо, Дмитро Лавро з Монастириської громади на Чортківщині вже пів року служить за контрактом у Збройних силах України. Від початку повномасштабної війни Дмитро воював проти російського окупанта в найгарячіших місцях, зокрема на Чернігівщині, Миколаївщині та Харківщині. Нещодавно наш захисник отримав осколкове поранення в голову.

Ще тиждень тому лікарі не були впевнені, чи Дмитро буде говорити. Тепер його стан значно покращився.

“З ним вже працюють психолог та логопед. Зараз мої друзі шукають для Дмитра лікаря-афазіолога – фахівця, який спеціалізується на відновленні мови після травм, – розповідає брат пораненого захисника, який також воює. – Є деякі слова, які Дмитро вже вимовляє сам. Наприклад, коли запитали, що він хоче їсти, він впевнено відповів: “Пельмені”. Деякі слова брат повторює по складах”.

Ні Дмитро, ні його брат не розповідали мамі про те, що були на фронті. Так вони хотіли її вберегти від зайвих переживань. Братам вдавалося це робити до того часу, поки не поранили Дмитра. Зараз жінка разом з сином у столичному госпіталі.

“Ви знаєте, як мама радіє, коли мала дитина починає говорити чи ходити? Такі емоції у неї зараз, коли бачить, що Дмитро йде на поправку”, – розповідає брат пораненого.

Родина пораненого бійця дякує всім, хто допомагав їм фінансово. Хто хоче підтримати Дмитра Лавра, може перерахувати кошти за реквізитами:

5168 7427 2951 1810 (ПриватБанк, отримувач – Ростислав Лавро);

IBAN – UA583052990000026208693439656.

Гроші потрібні на подальше лікування та реабілітацію Героя. Зазначимо, що у голові Дмитра ще залишилися осколки, які не вдалося витягнути під час попередньої операції. Братися за наступну операцію лікарі не могли через важкий стан юнака. Зараз вони вирішують, що робити далі.

“На Дмитра ще чекає операція, лікування та реабілітація. Знаю, що цей процес триватиме довго, але будемо чекати і вірити, що все буде добре”, – каже брат бійця.