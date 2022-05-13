Поліцейські встановили зловмисника, котрий обікрав 96-річну жительку геріатричного пансіонату.

І зловмисник, і потерпіла проживають в геріатричному пансіонаті, що в селі Петриків Тернопільського району. Однак жадоба наживи не зупинила чоловіка посягнути на гроші жінки, котра годиться йому в матері.

Як встановили оперативники відділення поліції №1 міста Тернополя, 63-річний зловмисник знав, що старенька тримає свої заощадження у ліжку, біля подушки. Напередодні якраз отримала пенсію, тож чоловік був переконаний – гроші є. Вночі, проникнувши до палати 96-річної бабусі, вийняв з гаманця 800 гривень. Зникнення грошей потерпіла помітила вже наступного дня і звернулася до адміністрації пансіонату.

Поліцейські оперативно встановили причетного до крадіжки. У чоловіка, до слова, в минулому були проблеми із законом через майнові злочини. Частину крадених грошей у нього вилучили – двісті гривень встиг витратити на власні потреби.

Відомості за даним фактом розпочато за частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.