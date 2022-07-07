У фермерському господарстві біля Тернополя горіла сушка, в якій були десятки тонн зерна. ФОТО

Масштабна пожежа виникла 6 липня надвечір у селі Довжанка Тернопільського району на території селянського фермерського господарства “Олійник”.

Як повідомляють у ДСНС, горіла сама сушка і піднавіс над нею.

Внаслідок пожежі знищено покриття піднавісу на площі 100 м кв., а також 2 т ячменю. Ще 20 тонн зерна пошкоджено.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 3 ДПРЧ 3 ДПРЗ та 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ із залученням працівників ОКЦ Головного управління.

Під час гасіння врятовано елементи конструкцій сушки та піднавісу, а також орієнтовно 60 т ячменю.