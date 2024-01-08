Чергові факти шахрайства задокументували поліцейські області упродовж минулих вихідних. Дві жінки повірили невідомим особам, які представилися працівниками банку, і втратили гроші. Сума завданих збитків становить понад 190 000 гривень.

До працівників Тернопільського районного управління поліції звернулася 61-річна жителька Кіровоградської області. Жінка розповіла, що до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився представником банківської установи. Співрозмовник повідомив, що її електронним гаманцем зловмисники намагаються оплатити за товар на одному із сайтів. Потерпіла виконала всі вказівки телефонного афериста. Як результат – з рахунку щезло 138 000 гривень.

За аналогічною схемою 45-річна мешканка одного із сіл Кременецького району втратила понад 52 000 гривень. Жінка не переконалася у правдивості інформації та потрапила на гачок шахраїв.

За даними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.