У ДТП на Тернопільщині травмувалися двоє неповнолітніх: один з них у реанімації

Двоє неповнолітніх потрапили до лікарні в результаті аварії. ДТП трапилася 26 березня в селі Колодіївка Скалацької громади.

Як повідомляють у поліції, шістнадцятирічний житель Гусятина їхав разом з однолітком на мотоциклі Loncin. Юнак не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в автомобіль Opel Astra.

Кермувальника мототранспорту госпіталізували до реанімації. Його пасажир також потрапив до медзакладу.

Аварію внесено в ЄРДР. Триває слідство.