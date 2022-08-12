Предстоятель ПЦУ привітав молодь України з її Днем, наголосивши, що цьогоріч він відзначається в непростих умовах.

“Дорога українська молоде! У непростих умовах ви зустрічаєте цьогорічне своє свято. Але, на відміну від багатьох своїх однолітків з інших держав, ви стали більш свідомими, більш дозрілими, більш цілеспрямованими і мотивованими. Бо випробування війною чітко виявило справжнє і хибне, важливе і другорядне, правдиве і нікчемне, цінне і непотрібне.

Не зі своєї волі ви пізнаєте нині цей життєвий урок, але ви вже здобули чіткі орієнтири, побачили, до чого призводить брехня і фальш, гординя і самолюбство, егоїзм і жадоба. Ви бачите наслідки дій цих згубних пристрастей і гріха на прикладі російських агресорів та окупантів, які, втрачаючи людську подобу, приносять в наш дім лише зло, руїну і смерть.

На противагу їм українці виявили стільки християнських чеснот, милосердя, добра і братерства, що немає сумнівів, на чиїй стороні буде заслужена перемога. На нашу перемогу трудяться зараз кожен на своєму місці, всі – від малого до старого. Вірмо, що неодмінно переможемо, і робімо все від нас залежне, аби мати вільне й бажане майбутнє у своїй рідній незалежній державі!”, – звернувся до молоді очільник ПЦУ.