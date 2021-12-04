Стаціонарні кисневі станції збудують в окремих лікарнях на Тернопільщині.

Про це повідомила на колегії директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Це допоможе лікувальним закладам забезпечити безперебійне постачання кисню.

Кисневі станції планують облаштувати у Кременецькій, Заліщицькій, Тернопільській лікарні швидкої допомоги. Ці лікувальні заклади надають допомогу хворим на COVID-19.

«Кисневі станції централізовано закупить Міністерство охорони здоров’я для лікарень, які надають допомогу хворим з COVID-19. Вони діятимуть у Кременецькій, Заліщицькій, Тернопільській лікарні швидкої допомоги, а також в інших лікувальних закладах. Це допоможе лікарням акумулювати резерв рідкого кисню, забезпечити його безперебійне постачання та звільнитися від зовнішніх факторів».

Додамо, у жовтні в Чортківській лікарні був дефіцит кисню. Лікувальний заклад був заповнений киснезалежними пацієнтами. Щодоби в лікарні використовували понад 2 тони зрідженого кисню.