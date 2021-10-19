У деякі установи Тернополя не впускають без довідки про вакцинацію або ПЛР-тесту

Відучора заборонено відвідувати приміщення Тернопільської міської ради без довідки про вакцинацію, ПЛР-тесту, документу про одужання від коронавірусу. Таке рішення прийняли на засіданні міського штабу боротьби з коронавірусом через збільшення кількості хворих на COVID-19.

У лікарнях Тернополя перебуває 280 хворих на COVID-19, більшість з них – у важкому стані, деякі інфекційні відділення майже заповнені. 98% пацієнтів лікарень – невакциновані. Через збільшення кількості хворих у громаді вирішили посилити карантинні обмеження. «Прийнято рішення про те, щоб відвідування підрозділів Тернопільської міської ради було дозволеним за умови наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або документу, що підтверджує отримання однієї дози вакцини для регіонів «жовтого» рівня епіднебезпеки; документу, що підтверджує одужання особи; негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу», – зазначив начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Додамо, за рішенням Уряду, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із «жовтим», «помаранчевим» чи «червоним» рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів.