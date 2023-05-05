У бойовому одязі та зі спорядженням: тернопільські рятувальники піднялися на засніжену Говерлу. ФОТО

З нагоди Міжнародного дня пожежників збірна команда Головного управління ДСНС України у Тернопільській області, “Тернопільські лицарі”, перша здійснила успішний підйом на найвищу гору України – Говерлу.

Це була частина їхньої підготовки до участі у змаганнях “Найсильніший пожежний-рятувальник Івано-Франківськ 2023” за форматом “Firefighter Combat Challenge”, повідомляють у ДСНС.

Команда поставила ціль піднятись на вершину в бойовому одязі та зі спеціальним спорядженням, що використовується в роботі пожежно-рятувальних підрозділів. Це було справжнє випробування для них, що дозволило підвищити фізичну підготовку та стійкість до стресу.

А ще, як виявилось, у рятувальниці Наталії Тяжолої був день народження, що стало ще більшою мотивацією підкорити українську вершину у дружній команді.

“Вітаємо та бажаємо долати все більші висоти на своєму шляху”, – зазначають колеги.

Під час відвідування гірських масивів України рятувальники популяризують пожежно-рятувальну службу та нагадують громадянам про важливість безпеки в горах.