Нагадаємо, наприкінці серпня у селі Манаїв Зборівського району згоріла школа. Вогонь знищив техніку, книжки, меблі. Не вціліло майже нічого.

Наразі триває розслідування щодо причин пожежі, а інші школи області перевіряють на дотримання правил безпеки та готовність до надзвичайних випадків.

Діти з Манаєва навчатимуться у школах сусідніх населених пунктів. Для них планують купити автобус шляхом співфінансування з обласного та місцевого бюджетів, – повідомила на колегії начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

«У цій школі працювало близько шістнадцяти фахівців, навчалося 35 учнів. Вони відвідуватимуть школи у сусідніх населених пунктах. Чи відновлювати школу та коли це робити, повинні вирішити на місцевому рівні, безпосередньо у громаді. Що стало причиною пожежі, визначать результати розслідування. Щодо інших шкіл, то перед початком навчального року, були проведені спеціальні перевірки, які стосувалися дотримання протипожежних норм. Зокрема, в усіх школах були закуплені вогнегасники, щодо інших протипожежних заходів, то робота проводиться. Питання безпеки залишається на відповідальності органів місцевої влади».

У результаті спеціальної перевірки було визначено, що порушення правил безпеки трапляються у більшості загальноосвітніх навчальних закладів, – повідомляють в управлінні ДСНС в Тернопільській області. Щоб попередити пожежу, має працювати сигналізація, облаштування якої недешеве. Протипожежний комплекс робіт в одному закладі може вартувати півмільйона гривень.

Софія Романська