«Твори добро, Бро» – благодійний проект під такою назвою реалізовують у Тернополі. Волонтери збирають кошти на відновлення спортивного залу у БФ «Карітас».

«Бро, твори добро» – це не просто слова пісні, це гасло нашого проекту, де ми не лише збираємо кошти на благодійність, а й разом з дітьми, для яких реалізовуємо цю справу, проводимо акції, заходи, вчимося будувати командну роботу, показуємо, що вони розумні і важливі і практично вчимо їх не боятися ставити круті цілі і досягати їх. Відтак у цей час зусилля багатьох учасників проекту та волонтерів зосередилися на проекті під назвою «Твори добро, Бро», мета якого – відновлення спортивного залу у приміщенні БФ Карітас» – зазначив ініціатор проекту Сергій Кічула.

Спортивний зал необхідний для проведення тренувань підопічних «Карітасу». Там зможуть займатися діти з малозабезпечених і соціально вразливих сімей.