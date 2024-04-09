Цифра вражає: порахували збитки від масштабної пожежі у заказнику біля Тернополя. ФОТО

Державна екологічна інспекція провела обстеження за фактом випалювання сухої рослинності на території Чистилівського орнітологічного заказника, який належить до природно-заповідного фонду України.

Нагадаємо, пожежа сталася 1-го квітня. Вогонь знищив суху рослинність на площі два гектари.

За результатами обстеження встановлено, що горіння виникло з боку населеного пункту Великий Глибочок і розповсюдилося у напрямку сіл Плотича та Чистилів.

“Найбільш імовірною причиною пожежі є потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал (суху рослинність), – повідомили у ДЕІ. – Розмір шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний, становить 159 647 грн”.

Інспекція направила матеріали до правоохоронних органів для відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 252 Кримінального кодексу України.

“Вкотре закликаємо усіх бути пильними та уважними, не порушувати чинне законодавство, не спалювати суху рослинність – не забруднювати повітря, берегти власне життя і здоров’я!”, – закликають екологи.