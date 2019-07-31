Ціна картоплі залишається високою, – констатують на тернопільських ринках. Нині цей овоч продають по 15 – 20 гривень за кілограм.

Попри наближення осені, картопля не дешевшає. За словами продавців, ймовірно, що цього року картопля буде рекордно дорогою.

Жителька Збаразького району Оксана Поліщук продає у Тернополі домашні овочі. Жінка запевняє, що все екологічне і дуже смачне. Втім, ціни для декого «кусаються».

«Картопля рідкісного сорту дуже смачна – 19 гривень за кілограм, помідори – по тридцять гривень. Трохи дешевша капуста і кабачки. Ми не можемо дешево продавати, бо дуже багато вклали в ту продукцію. Покупців є багато. Переважно люди хочуть, щоб овочі мали гарний вигляд і були смачними».

Картопля завжди була найдешевшою серед популярних овочів, – кажуть продавці. Однак цього року і її вартість почала збільшуватися. Причини дорожчання традиційні – весняна негода на Тернопільщині, літні погодні перепади, а відтак – зростання собівартості.

Софія Романська