Ціна життя дуже висока: тернопільський студент потребує допомоги на лікування

Студенту Тернопільського педуніверситету Андрію Горобцю необхідне дороговартісне лікування за кордоном.

Родина не має великої суми, тому просить допомоги небайдужих, пише “Файне місто”.

Андрій навчається на 4 курсі фізико-математичного факультету. Юнака поважають та цінують в університеті, адже він розумний та щирий хлопець. Однак молоде життя Андрія руйнує тяжка хвороба – рак. У нього медики виявили лімфому.

“Наш студент Горобець Андрій Олексійович (VI курс фізико-математичного факультету) терміново потребує дороговартісного лікування за кордоном!

Просимо всіх небайдужих допомогти Андрію здолати важку хворобу. Андрій – надзвичайно розумний, щирий та відкритий. Віримо, що всі разом зможемо допомогти Андрію повернутися здоровим у студентські аудиторії!”, – повідомляють у ТНПУ.

Морфологічна будова клітин та отриманий імунофенотип відповідають анапластичній великоклітинній лімфомі, ALK – позитивний, – йдеться у діагнозі хлопця.

Операція, курс хіміотерапії та віра в одужання – це потрібно Андрію, аби вижити. Його погодилися прооперувати за кордоном, але за це потрібно заплатити чималу суму грошей.

Сім’я у відчаї, адже не має великих заощаджень, ціна за життя сина дуже висока. Тому рідні звертаються по допомогу до небайдужих.

РЕКВІЗИТИ

4731219648380396 – Горобець Олексій Петрович (батько).