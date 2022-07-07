Студенту Тернопільського педуніверситету Андрію Горобцю необхідне дороговартісне лікування за кордоном.
Родина не має великої суми, тому просить допомоги небайдужих, пише “Файне місто”.
Андрій навчається на 4 курсі фізико-математичного факультету. Юнака поважають та цінують в університеті, адже він розумний та щирий хлопець. Однак молоде життя Андрія руйнує тяжка хвороба – рак. У нього медики виявили лімфому.
“Наш студент Горобець Андрій Олексійович (VI курс фізико-математичного факультету) терміново потребує дороговартісного лікування за кордоном!
Просимо всіх небайдужих допомогти Андрію здолати важку хворобу. Андрій – надзвичайно розумний, щирий та відкритий. Віримо, що всі разом зможемо допомогти Андрію повернутися здоровим у студентські аудиторії!”, – повідомляють у ТНПУ.
Морфологічна будова клітин та отриманий імунофенотип відповідають анапластичній великоклітинній лімфомі, ALK – позитивний, – йдеться у діагнозі хлопця.
Операція, курс хіміотерапії та віра в одужання – це потрібно Андрію, аби вижити. Його погодилися прооперувати за кордоном, але за це потрібно заплатити чималу суму грошей.
Сім’я у відчаї, адже не має великих заощаджень, ціна за життя сина дуже висока. Тому рідні звертаються по допомогу до небайдужих.
РЕКВІЗИТИ
4731219648380396 – Горобець Олексій Петрович (батько).