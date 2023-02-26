Більшість християнських церков на Тернопільщині об’єдналися у спільній молитві за перемогу України. Подію приурочили річниці боротьби проти країни-агресора.

В Архикатедральному соборі 24 лютого відбулася безперервна молитва. Країни протягом дня приходили до храму Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії і молилися за перемогу, захист для наших воїнів, народу та мир. Очолив молитву архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.

«Спільна молитва надзвичайно важлива. Усильно разом благаємо Божої допомоги вистояти у війні. Молімося за наших воїнів, які віддають свої життя, за волонтерів, за переселенців, за кожного, хто нині бореться за Україну, щоб Бог благословив нас перемогою».

Владика Василій закликав усіх продовжувати молитву за перемогу України та захист українського війська.