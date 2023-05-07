Віталій Кличко прийшов у Вищий антикорупційний суд взяти на поруки Геннадія Труханова.

Про це у своєму блозі на сайті Цензор.нет написала відома волонтерка, медик ЗСУ та депутатка Київської міськради Аліна Михалова.

Вона зазначила, що Кличко позитивно охарактеризував мера Одеси, але суд до розгляду питання про поруки не перейшов.

Дані наводимо текст авторки дослівно.

Ще раз.

Київський міський голова, що позиціонує себе патріотом і “захисником Києва”, хотів взяти на поруки:

– громадянина рф

– проросійського чорта, який заперечував окупацію Криму

– обвинуваченого у справі про створення злочинної організації

– обвинуваченого у справі про розкрадання міського бюджету Одеси на 150+ млн грн

– замовника десятка нападів на громадських активістів

Віталію Володимировичу, я не бачила вас на жодному суді по Каті Гандзюк, Сергію Стерненку, Ромі Ратушному, Андрію Антоненку.

Київрада РІК не може знайти сил знести російські пам‘ятники. Замість дій обмежується травоядними заявами про УПЦ МП. Ви досі не відхрестились від підсанкційного олігарха-росіянина Фрідмана, чий проєкт Бабиного Яру палко захищали ще в січні 2022. Громада вимушена вимолювати вашу підтримку в судових справах про незаконні забудови.

Проте у вас є час і натхнення брати на поруки громадян держави-агресора, обвинувачених у корупційних злочинах.

Це така солідарність по цеху?

9 років тому ви особисто заявляли, що Труханов не може балотуватись у мери Одеси, бо він – громадянин росії.

Що змінилось з того часу? Ваша позиція? Ваші політичні інтереси? Ваші комерційні інтереси?

Вимагаю, щоб мер Києва пояснив цю історію і або публічно відхрестився від Труханова, або сказав про це прямо: “Я, Віталій Кличко, підтримую громадян росії, регіоналів і корупціонерів”.