Вражаючі фото вулиці, яка дивує своїм станом, потрапили у мережі й відразу стали знаменитими: у місті на Тернопільщині на одній із вулиць проводиться вельми підозрілий ремонт.

Світлини були опубліковані на сторінці спільноти “Бережани інфо” в мережі Фейсбук.

“Римонти по вул. Устима Кармелюка…”, – ідеться у дописі.

На фото добре видно, що вулиця не просто у жахливому стані, а фактично справляє враження безпросвітнього абсурду. Замість асфальту у ямах лежить цегла.

“А колись ми там на санках взимку каталися, від тубдиспансеру і аж донизу, до друкарні. Але такою страшною вона ніколи не була”, – прокоментувала Halyna Avtomonova.

Джерело: 0352.ua