Нещодавно ми повідомляли, що поліція оголосила міському голові Чорткова про підозру у службовій недбалості. Ідеться про виділенні землі підприємцям без відповідного рішення сесії.

“Під час слідчих заходів поліцейські встановили, що службовець підписав рішення щодо виділення земельних ділянок загальною площею майже вісім гектарів, не маючи на це підстав. Адже під час голосування на сесії міської ради не було необхідної кількості голосів для прийняття цих рішень. Сума завданих збитків склала понад 800 тисяч гривень.

Меру оголошено підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу. Карається така протиправна діяльність позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”, – ідеться у повідомленні поліції.

Справу прокоментував і начальник обласної поліції Сергій Зюбаненко. Він зазначив, що поліція викриває та припиняє протиправні дії посадових осіб органів місцевого самоврядування.

“Цим дописом хочу поінформувати тих, хто помилково вважає, що поліція не займається та не виявляє нечистих на руку посадових осіб органів місцевого самоврядування. У межах нашої компетенції ми викриваємо та припиняємо їх протиправні дії та маємо навіть непогані результати.

На Тернопільщині оголосили підозру одному з міських голів. Йому інкримінують службову недбалість. Посадовець підписав рішення щодо виділення земельних ділянок загальною площею 2,4 га, не маючи на це законних підстав. У ході розслідування з’ясувалося, що під час голосування на сесії міської ради не було необхідної кількості голосів для прийняття цих рішень. Сума завданих збитків склала понад 800 тисяч гривень.

І це тільки початок…”, – написав Сергій Зюбаненко.

Сам мер Чорткова Володимир Шматько запевнив, що йдеться не про службове підроблення, а про те, що просто була порушена процедура голосування. Він додав, що ця справа тягнеться ще із 2021 року. Мова іде про 2,77 гектара землі, якою люди тривалий час користувалися, і це було узаконено. Детально про земельне рішення, яке викликало інтерес у правоохоронців, Володимир Шматько розповів у відео, яке оприлюднив на власній сторінці в соцмережі.

“Жодного злочину тут я не бачу, – запевняє посадовець. – Депутати прийняли рішення більшістю від загального складу… Дуже це все роздуто. Яка мета – до кінця не розумію… Вірю, що буде прийняте мудре рішення і слідство буде об’єктивним”.