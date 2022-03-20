Цього разу фура: ще один п’яний водій “віддав” автомобіль для потреб військових. ФОТО

Вчора на одному з блокпостів патрульні зупинили вантажний автомобіль DAF та, в ході спілкування з водієм, інспектори помітили в останнього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Поліцейські запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2.33 проміле в крові водія.

Патрульні склали на громадянина відповідні адміністративні матеріали, а вантажівку евакуювали на арештмайданчик з подальшим вилученням її на потреби оборони.