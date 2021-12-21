Тримав на руках маленьку дитину: у Тернополі чоловік вистрелив з револьвера у груди дружині

Із пораненням грудної клітки бригада естреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні тернополянку, 1991 року народження. Жінка травми отримала під час суперечки із чоловіком.

Про даний факт лікарі повідомили правоохоронців. У ході розслідування стало відомо, що подружжя зловживає спиртними напоями.

У день нещасного випадку, а саме 17 грудня, у них були гості. Між чоловіком та дружиною виник конфлікт.

На момент сварки підозрюваний тримав на руках дворічну дитину. Аби заспокоїти та налякати дружину, він витягнув пневматичний револьвер Флобера. Саме в цей момент дитина смикнулася і зброя вистрілила.

Куля влучила у дружину. Вона самостійно викликала швидку і її госпіталізували. Загрози життю тернополянки, кажуть лікарі, немає.

Чоловік у скоєному зізнався. Вирішується питанння про оголошення йому підрозри згідно із ч.1 ст.124 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони) Кримінального кодексу.